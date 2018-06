OM: geen terroristisch motief Pinkpop

De verdachte van de dodelijke aanrijding maandagochtend in Landgraaf, had geen terroristisch motief. Dat blijkt uit het onderzoek tot nu toe, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM). De man, een 34-jarige man uit Heerlen, zit sinds maandag vast nadat hij zichzelf had gemeld.

Het onderzoek naar het ongeluk gaat volop verder. Het OM en de politie zijn bezig met het technisch onderzoek, het horen van getuigen en het horen van de verdachte. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Het OM wil nog niet meer kwijt over het onderzoek.

Door de aanrijding maandagochtend rond 04.00 uur op de Mensheggerweg kwam een 35-jarige man uit Heerlen om het leven. Drie anderen raakten zwaargewond. Volgens het OM is hun situatie onveranderd en liggen ze nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De verdachte reed na de aanrijding door. Het busje werd later teruggevonden in Heerlen.