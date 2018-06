Zo ben je goed voorbereid voor je verhuizing

De koop is gesloten, de papieren zijn getekend. Je hebt een nieuw huis, gefeliciteerd! Maar voordat je jouw huisraad naar je nieuwe stekkie verplaatst, moet er nog een hoop gebeuren. Wil jij de verhuizing zo stressloos mogelijk overleven? Met deze zes tips ben je goed voorbereid op de verhuizing.

1. Begin op tijd

Net als de ijsberg die de Titanic deed zinken, kan een verhuizing als een kolossaal, beangstigend gevaarte opdoemen. Maar zo’n reusachtig obstakel hoeft het verkassen niet te zijn. Als je tijdig begint met inpakken en opruimen, breek je de operatie als het ware op in kleine, behapbare stukjes. En zo is verhuizen opeens geen desastreuze scheepsramp meer, maar een simpel kunstje. Wees tijdens het inpakken ook kritisch: niet alles hoeft mee naar het volgende adres. Scheelt je meteen ook een hoop sjouwwerk.

2. Schakel verhuizers in

Vrienden, broers en zussen, buren, collega’s: je kán tot het laatste moment wachten en hopen dat ze hun spierballen en vrije zondag beschikbaar willen stellen voor het verplaatsen van jouw spullen. Maar grote kans dat ze niet staan te springen of gewoonweg niet kunnen. Wees dus op tijd met het regelen van een betrouwbaar en deskundig verhuisteam. Vraag rond in je vriendenkring of schakel een professional in. Wat je ook doet, wacht niet te lang. Ook handig: een naderende datum is een fijne stok achter de deur, zodat je ook echt begint met inpakken.

3. Geef je nieuwe adres door

Kranten- en tijdschriftabonnementen, de bank, je verzekeraar en internetprovider: het lijstje met bedrijven en instanties die jouw nieuwe adres moeten weten is lang. Wil je in je nieuwe huis niet zonder internet zitten, dan is het verstandig om je adreswijziging op tijd door te geven. Ben je bang iemand over te slaan? Je kunt je adreswijziging op funda.nl doorgeven. Het vastgoedplatform heeft speciaal een adreswijzigingsdienst ontworpen voor een beter overzicht. Bovendien is de tool tijdbesparend en met één klik heb je de meeste bedrijven van Nederland binnen handbereik.

4. Maak foto’s van snoeren en kabels

In de laatste twee weken voor de verhuizing komt het aan op een hoop ontmantelen: de boekenkast, de televisie, het stapelbed van de tweeling. Iets uit elkaar halen is vaak makkelijker dan iets weer ín elkaar zetten. Wees dus verstandig en maak foto’s van snoeren en kabels, moeren en schroeven. Als je de boel straks weer wilt opbouwen, komen die foto’s gegarandeerd van pas.

5. Pak een koffer in

Al je bezittingen in een tiental dozen: best een imposant gezicht. Des te frustrerender als je er vijf moet uitpakken voordat je die ene fijne spijkerbroek hebt gevonden, of je zonnebril heb opgeduikeld (zal je net zien dat het heel zonnig is). Vul daarom daags voor de verhuizing een koffer met kleding en spullen die je graag bij de hand hebt. Doe net alsof je op vakantie gaat. Op die manier hoef je je niet door die berg verhuisdozen heen te werken.

6. Een doos vol verhuis-essentials

Eén van je laatste zetten voor de grote dag is het vullen van een doorzichtige opslagdoos. Wat erin gaat? Alleen de echte verhuis-essentials. Denk aan vuilniszakken, wc-rollen, duktape en schilderstape, theedoeken, diepvrieszakjes, elastiekjes, sponsjes, een schaar en een stanleymesje, tie-wraps, schoonmaakmiddelen en stiften; spullen die je gegarandeerd nodig zult hebben tijdens de verhuizing. En omdat alles in een doorzichtige doos zit, kan je niet misgrijpen als je bijvoorbeeld acuut iets moet dichttapen.