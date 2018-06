Cornelisse en Donkers op voorpagina Volkskrant

Paulien Cornelisse en Sander Donkers gaan om de beurt columns schrijven voor de voorpagina van de Volkskrant. Ze doen dat vanaf 27 augustus, kondigt de krant aan. Cornelisse en Donkers volgen Arnon Grunberg op, die onlangs na 2500 zogenoemde Voetnoten afscheid nam van de voorpagina. De schrijver blijft overigens wel publiceren op de achterpagina.

De Volkskrant kende tussen 2006 en 2016 ook een gedeelde column op de voorpagina. Onder de titel CaMu wisselden Remco Campert en Jan Mulder elkaar af.

,,Hun stijl verschilt, maar beiden zijn meesters in de persoonlijke observatie die de geest verruimt, je blik op de actualiteit ontregelt of je gewoon doet lachen”, schrijft hoofdredacteur Philippe Remarque over zijn nieuwe voorpaginacolumnisten.

Cornelisse, die onder meer bekend is van haar boeken en columns over taal, stopt bij NRC. Dit weekend verschijnt daar haar laatste column. Sander Donkers schrijft onder meer voor Vrij Nederland. Ook schreef hij een biografie over frontman Barry Hay van Golden Earring.