Leerlingen en ouders woedend op vmbo-school

Ouders en leerlingen van de eindexamenklassen van VMBO Maastricht zijn laaiend op de school. Die had de zaken zodanig slecht op orde, dat het eindexamen van honderden leerlingen ongeldig is verklaard. Meerdere ouders trokken al een jaar aan de bel over dingen die niet goed gingen, vertelden ze vrijdagavond vlak voor een bijeenkomst in vergadercentrum MECC in Maastricht.

Daar werden honderden ouders en leerlingen bijgepraat door onder meer bestuurders van de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Ouder Olaf Basten vertelt dat hij al in het begin van het schooljaar met andere ouders geklaagd heeft over de hoge uitval van lesuren. Ook bleek volgens hem dat de planning van de verplichte vakuren en lessen niet werd gehaald. Hij sprak hierover met de directie van de LVO, maar die zou hem hebben verzekerd dat er niks aan de hand was.

Zijn dochter was al ingeschreven bij een mbo-opleiding, maar moet nu herexamen doen. Het is volgens minister Arie Slob nog zeer de vraag of dat nog deze zomer zal kunnen, want eerst moeten de leerlingen ontbrekende onderdelen van het schoolexamen alsnog maken.

Andere kinderen en hun ouders zijn boos omdat hun vakantie nu in het water dreigt te vallen. Ook is soms al geïnvesteerd in spullen voor de vervolgopleiding. ,,Mijn dochter wilde naar de sportopleiding, we hebben alles al besteld”, vertelt een boze ouder. ,,Nu moet ze alles overdoen. Schandalig.”

Een van de moeders, Miranda Dekkers, deed in het MECC een oproep aan alle ouders om zich te verenigen en samen een advocaat in de arm te nemen. ,,Eerst heb ik me rode ogen gehuild. Toen dacht ik: we moeten ons als ouders verenigen”, aldus Dekkers. Verschillende ouders vragen zich af wie aansprakelijk is voor de geleden schade.

Sommige kinderen reageren schijnbaar onverschillig, met name als ze in groepjes bijeen staan. ,,Boeien”, roept een van hen. En een ander: ,,Ik ga op vakantie, wat er ook gebeurt.” Een ouder vreest dat de meeste kinderen nu zullen zakken. Alle ouders en scholieren vertellen eenzelfde verhaal: de vlaggen gingen uit, de slingers hingen op. ,,Ik had nieuwe kleren gekocht voor de diploma-uitreiking volgende week”, zegt een verdrietige Sacha Simon (16).