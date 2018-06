Van Aartsen: aanval pand Panorama belachelijk

Waarnemend burgemeester van Amsterdam Jozias van Aartsen vindt de beschieting van een bedrijfspand waar onder meer het tijdschrift Panorama is gevestigd ,,belachelijk en ernstig”. Hij reageerde vrijdag op het geweld in een gesprek op AT5.

Het gebouw in Amsterdam-West werd volgens de politie donderdagavond laat onder vuur genomen met een antitankwapen. De schade is groot, maar niemand raakte gewond.

Hoofdredacteur Peter van de Kraats noemt het een serieuze aanslag en zegt dat het aannemelijk is dat zijn tijdschrift doelwit was. Van Aartsen deelt dat vermoeden. Hij zei het knap te vinden dat de politie al ’s morgens vroeg een verdachte van de aanval heeft opgepakt. Die 41-jarige verdachte is de baas van een motorclub uit Woerden, maakte de politie eerder bekend.

De burgemeester zegt dat het niet voor de hand ligt om het pand uit voorzorg te sluiten, zoals eerder wel is gebeurd met bijvoorbeeld een club die was beschoten. ,,Ik denk daar niet direct aan. Dit is een bedrijfspand. Voor zover ik nu weet wonen daar bijvoorbeeld geen mensen”, schetste hij tegenover AT5.