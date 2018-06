18 jaar geëist om poging liquidatie Utrecht

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat twee mannen achttien jaar de cel in gaan voor een poging iemand te liquideren in de Utrechtse wijk Zuilen. Het slachtoffer is waarschijnlijk verwisseld met het echte doelwit ,,en dat maakt het misdrijf des te schokkender”, zo zei de aanklager dinsdag voor de rechtbank in Utrecht.

De verdachten, Egbert M. (39) en Rudolf M. (30), beschoten het slachtoffer op straat. Hij werd niet geraakt, ook omdat het automatische vuurwapen defect raakte. Ze gingen ervandoor in een auto die ze in brand steken op een carpoolplaats langs de A12. Een tweede vluchtauto vloog daarna per ongeluk ook in brand. De twee mannen vluchtten daarop de weilanden in maar werden na een korte zoektocht aangehouden.

De verdachten hebben de schietpartij en de brandstichting bekend. Ze zouden dat in opdracht van iemand anders hebben gedaan, maar wie dat is en wat de reden was, zeggen ze niet. De twee melden dat ze hun slachtoffer alleen maar bang wilden maken en niet wilden doden.