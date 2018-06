‘Holleeder had motief voor moord Van Hout’

Willem Holleeder had een financieel motief om zijn vroegere ‘bloedgabber’ Cor van Hout te liquideren. Na de moord zat hij direct achter de erfenis van Van Hout aan, die voor een groot deel bestond uit prostitutiepanden aan de Achterdam in Alkmaar.

Dat stelde het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag in reactie op een tussentijds pleidooi dat Holleeders advocaten op 14 juni in het megaproces tegen Holleeder hebben gehouden. Met dat pleidooi willen de advocaten de rechtbank ervan overtuigen dat Holleeder in de zaak-Van Hout niet langer in voorarrest mag worden gehouden.

Holleeder staat terecht voor betrokkenheid bij een reeks moorden in de onderwereld, waaronder die op Van Hout. Hij werd in januari 2003 in Amstelveen geliquideerd. Holleeder ontkent iedere betrokkenheid bij welke moord dan ook. Zijn advocaten hebben betoogd dat het bewijs tegen Holleeder in de zaak-Van Hout ontbreekt. Het OM denkt daar anders over.

Volgens Holleeders advocaten hebben andere criminelen motieven gehad om Van Hout te vermoorden. Zij hebben die scenario’s uitvoerig geschetst. Volgens het OM zijn deze alternatieve scenario’s onderzocht en heeft dat geen aanwijzingen opgeleverd in de richting van andere, potentiële verdachten. ,,Het is opvallend”, aldus de officier van justitie, ,,hoeveel moeite de verdediging doet om iedereen aan elkaar te knopen, terwijl het motief van Holleeder in één alinea moeiteloos wordt weggeschreven.”

In zijn reactie zet het OM het bewijs dat is vergaard op een rijtje. Dat bewijs varieert van bevindingen op en rond de plaats van het misdrijf tot een groot aantal getuigenverklaringen, onder wie de twee zussen van Holleeder.