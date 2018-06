Kaag: 20 miljoen voor ontheemden Irak

Het kabinet maakt nog eens 20 miljoen euro vrij voor de terugkeer van ontheemden in Irak. Het gaat om mensen die gevlucht zijn voor terreurgroep IS, die een flink deel van Irak enkele jaren bezet heeft gehouden. Met het geld moeten basisvoorzieningen zoals water en stroom worden hersteld. Eerder was hier al 37 miljoen euro voor vrijgemaakt.

Minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) maakte dat bekend na een bezoek aan Irak. Er zijn meer dan 2 miljoen Irakezen ontheemd. ,,Mensen perspectief bieden is een cruciale factor, omdat hun bezit en bestaan hier is weggevaagd”, aldus Kaag, die ook langs ging in Mosul, de stad waar zwaar om is gevochten. In het oude centrum van deze stad zijn 32.000 huizen verwoest.

Ook liet de bewindsvrouw weten dat ze 5 miljoen euro geeft voor psychosociale zorg aan kinderen in Irak. ,,Veel kinderen hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt. Heel belangrijk dat daar oog voor is.” Ze bezocht in Mosul een Unicef-programma voor onderwijs aan meisjes. Kaag bracht een vierdaags bezoek aan Jordanië en Irak.