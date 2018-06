Kabinet haalt kalifaatkinderen toch niet terug

Het kabinet blijft erbij dat het te gevaarlijk is om kinderen terug te halen uit oorlogsgebied in Syrië en Irak. De Kinderombudsman drong erop aan deze kinderen uit hun benarde positie te redden, maar minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid houdt voet bij stuk. Wel overlegt hij over de kwestie met het Rode Kruis en de Koerden in Noord-Syrië, maar niet met de bedoeling om ze te repatriëren.

In het strijdgebied en in opvangkampen in de buurt verblijven volgens Grapperhaus minstens 175 kinderen ,,met een Nederlandse link”. Die zijn daar doorgaans beland omdat hun ouders zich bij Islamitische Staat of een andere strijdgroep hebben aangesloten. De Kinderombudsman vindt dat Nederland verplicht is deze kinderen te beschermen en daarom actief moet terughalen.

Grapperhaus wekte vorige maand nog de indruk dat hij toch aan die wens tegemoet wilde komen, ook al had het kabinet van meet af aan gezegd weinig voor de kinderen te kunnen doen. De minister kwam daarvan later terug. Hij had naar eigen zeggen zijn emoties te veel de vrije loop gelaten.