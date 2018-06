Zon: zo bescherm en verzorg je je huid tijdens zomerse dagen

Het hele jaar door is het belangrijk om je huid goed te verzorgen én te beschermen. Maar vooral op zonnige dagen is dit van belang. Dat dit belangrijk is, blijkt wel uit het feit dat 51.000 mensen in Nederland jaarlijks huidkanker krijgen. Bovendien zorgt zonnebaden voor een droge huid. Wij geven daarom tips.

Smeer zo dik als pindakaas

Van de 51.000 mensen in Nederland die huidkanker krijgen, overlijden er negenhonderd, dat blijkt uit het onderzoek ‘UV-straling en gezondheid’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat je je daarom goed moet beschermen tegen de zon staat buiten kijf. Dermatoloog Ellen de Haas adviseert flink wat flessen zonnebrandcrème in te slaan. Volgens haar moet je namelijk de zonnebrandcrème rijkelijk aanbrengen, net zo dik als pindakaas op je boterham.

Daarnaast is het belangrijk dat je je om de twee à drie uur insmeert, op zonnige dagen met factor dertig. Verder staat er op veel zonnebrandcrèmes ‘water resistant’. Zonnebrandcrème waar dit op staat, blijft gemiddeld langer zitten dan zonnebrandcrème waar dit niet op staat, maar helemaal water resistant zijn ze geen van allen. Smeer je daarom na het zwemmen opnieuw in.

Drink heel veel (water welteverstaan)

Als je in de zon zit, met name als je op leeftijd bent, is de kans op een versnelde hyaluronzuur afbraak groot, aldus rimpelblog Furrow. Het gevolg hiervan is een droge huid. Warmte en hoge luchtvochtigheid, waar je mee te maken hebt op zomerse dagen, dragen hier ook aan bij. Om een droge huid te voorkomen is het aan te raden om, naast je goed in te smeren, ook extra veel water te drinken.

Je huid laten afkoelen

Om je huid na het zonnen te laten afkoelen en het vocht dat je hebt verloren aan te vullen, is aftersun geen overbodige luxe. Arganolie van Arganwinkel.nl is hier perfect voor. De steeds populairder wordende olie is volledig natuurlijk en irriteert dus niet. Daarnaast zorgen de natuurlijke vetzuren die erin zitten ervoor dat je huid wordt gehydrateerd.

Arganolie als natuurlijke moisturizer

Inhakend op de vorige tip: als je een droge huid hebt, kan arganolie dienen als natuurlijke moisturizer. Het hydrateert en houdt je huid soepel. Bovendien zorgt de vitamine E die erin zit ervoor dat oude cellen eerder afsterven en dat er nieuwe cellen sneller voor in de plaats komen. Hierdoor oogt en voelt je huid jong en fris aan.

Laat ijsjes links liggen

Hoe verleidelijk ook, laat ijsjes en andere ongezond eten links liggen. Om een huidje te krijgen waar je U tegen zegt, helpt het namelijk om zo gezond en gevarieerd mogelijk te eten. Nuttig voor een perzikhuidje onder meer water, avocado’s, zalm, spinazie, noten en zaden. Alcohol, zout, suiker, snelle koolhydraten en koffie zijn een no go.

Spring onder een lauwe douche

Spring niet onder een hete douche. Hierdoor droogt je huid flink uit. Kies in plaats daarvan voor een lauwe douche. De meeste mensen gaan na een stranddagje onder een ijskoude douche staan. Het nadeel hiervan is dat door deze plotselinge schok er onvoldoende warmte je lichaam verlaat na het douchen. Hierdoor ga je snel weer transpireren.