Eerste vrouwelijke burgemeester in Amsterdam

Amsterdam krijgt met de komst van Femke Halsema voor het eerst een vrouwelijke burgemeester. Het was de wens van een deel van de gemeenteraad, al stond het niet officieel vermeld in het opgestelde profiel. Het is ook voor het eerst dat de hoofdstad een eerste burger van GroenLinks-huize krijgt. Daarmee komt een einde aan een tijdperk met PvdA-burgemeesters.

In het profiel stond verder dat de nieuwe burgemeester een ervaren bestuurder moet zijn, iemand met humor en relativeringsvermogen en een boegbeeld en belangenbehartiger.

Amsterdam had sinds de jaren veertig altijd een PvdA’er aan het roer. Na het overlijden van Eberhard van der Laan in oktober trad VVD’er Jozias van Aartsen tijdelijk aan als waarnemer.