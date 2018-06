Halsema: blij, trots en nederig

Femke Halsema noemt het een voorrecht om aan de slag te gaan als burgemeester van Amsterdam.

,,De gemeenteraad van Amsterdam heeft besloten mij voor te dragen als burgemeester van Amsterdam. Dat maakt me blij, trots en nederig”, zegt de voormalig GroenLinks-leider in een verklaring. ,,Het is een groot voorrecht om mijn stadgenoten de komende jaren in deze rol te mogen dienen.”

De tijd tot haar formele benoeming door het kabinet zegt ze te gaan gebruiken om zich voor te bereiden op haar nieuwe verantwoordelijkheid. ,,Met alles wat ik kan bieden zal ik me inspannen om burgemeester van alle Amsterdammers te zijn”, aldus Halsema.

Halsema wordt waarschijnlijk in de zomer geïnstalleerd.