De Heinenoordtunnel in de A29 is in beide richtingen afgesloten. In de tunnelbuis richting Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. Volgens de veiligheidsregio is zeker één persoon gewond geraakt, hoe ernstig is nog onbekend.

Er is onder meer een traumahelikopter opgeroepen, meldt Rijkswaterstaat. Het is nog onbekend hoelang de tunnel onder de Oude Maas ten zuiden van Barendrecht dicht zal blijven.