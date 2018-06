‘Fiscalist zette niet aan tot belastingfraude’

Financieel adviseur Frank B. heeft zijn vroegere cliënt DJ Headhunterz nooit aangezet tot belastingfraude. Dat zei B.’s advocate Annabel Vissers vrijdagmiddag voor de rechtbank in Amsterdam. De internationaal vermaarde dj had de fiscalist gedagvaard vanwege de enorme financiële schade die hij zou hebben geleden door adviezen van B.

De FIOD viel in maart het kantoor en de woning van B. binnen. Aanleiding was de verdenking dat hij Nederlandse muzieksterren – onder wie dj’s – op papier naar belastingparadijzen liet verhuizen om belasting te ontduiken. Een van hen was Willem Rebergen, bekend als Headhunterz. Die vorderde vrijdag tonnen schadevergoeding van B. en twee van diens voormalige werkgevers.