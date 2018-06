Krikke op bezoek bij slachtoffer bootongeluk

De Haagse burgemeester Pauline Krikke heeft in het ziekenhuis een bezoek gebracht aan een van de slachtoffers van het bootongeluk in de haven van Scheveningen. ,,Hij maakt het fysiek naar omstandigheden redelijk. De aanvaring heeft op hem een grote impact. Ik kan me dat zo ontzettend goed voorstellen”, zegt ze.

,,Ik leef ook intens mee met de twee andere gewonden. Ik wens hun voor nu eerst en vooral heel veel kracht toe. Ik hoop echt dat zij er goed doorheen komen”, aldus Krikke die ook hen wil opzoeken wanneer dat mogelijk is.

De burgemeester sprak vrijdag samen met koning Willem-Alexander tevens met de hulpdiensten en mensen die betrokken waren bij de reddingsactie. Krikke zegt respect te hebben voor ,,wat ze gedaan hebben”. ,,Het is bijzonder dat de koning uitgebreid de tijd nam voor deze ontmoeting. Dat is door alle mensen die er waren heel erg gewaardeerd.”

Door de aanvaring kwam donderdagavond een 56-jarige man uit de Drentse gemeente Noordenveld om het leven. Een betrokken schipper is aangehouden.