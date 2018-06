OM: verband tussen motorclub en liquidatiezaak

Er zijn banden tussen een van de verdachten in de liquidatiezaak van de broer van kroongetuige Nabil B. en de motorclub Caloh Wagoh Main Triad. Een woordvoerder van het Amsterdamse Openbaar Ministerie bevestigt berichtgeving hierover van De Telegraaf.

De verdachte is een 34-jarige man uit Den Haag die wordt verdacht van wapenbezit. De zaak draait om het doodschieten van de broer van de kroongetuige in de juridische strijd tegen de zogenoemde Mocro-oorlog.

Eerder werd al bekend dat de man uit Woerden die is opgepakt voor het beschieten van het pand waarin Panorama zit met een antitankwapen, een lokale leider is van Caloh Wagoh. De vluchtauto die werd gebruikt bij de aanslag op het pand van De Telegraaf eerder deze week, werd volgens deze krant daarnaast in Woerden gestolen.

Volgens De Telegraaf hebben politie en OM gezegd dat er een verband bestaat tussen de aanvallen op De Telegraaf en het pand waarin Panorama zit. Het voornaamste scenario zou zijn dat de aanslagen een reactie zijn op publicaties in beide media over twee gezochte kopstukken van de Mocro-maffia.