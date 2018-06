De premie van autoverzekeringen voor jongeren is flink gestegen. Ook is de premie voor hen een stuk hoger dan voor oudere mensen. Dat blijkt uit cijfers van de vergelijkingssite Independer. Wij zetten op basis hiervan op een rij wat een gemiddelde jaarpremie bedraagt per soort autoverzekering. En wat is eigenlijk de reden dat jongeren nu dieper in hun buidel moeten tasten dan voorgaande jaren en ten opzichte van mensen die behoren tot andere leeftijdsgroepen?

WA-dekking

De gemiddelde jaarpremie voor jongeren van 18 tot en met 24 jaar voor de WA-dekking is 1.266,60 euro; deze wettelijke autoverzekering dekt de schade die je met je auto veroorzaakt bij een ander. Er is sprake van een stijging van 53 procent ten opzichte van 2016. Mensen van 25 tot en met 34 jaar betalen beduidend minder: 580,80 euro. Dat is 32 procent meer vergeleken met 2016. 65-plussers betalen het minst: 368,20 euro. Dat is 29 procent meer dan in 2016.

18 tot en met 24 jaar: 1.266,60 euro (een stijging van 53 procent ten opzichte van 2016).

25 tot en met 34 jaar: 580,80 euro (een stijging van 32 procent ten opzichte van 2016).

35 tot en met 44 jaar: 450,30 euro (een stijging van 26 procent ten opzichte van 2016).

45 tot en met 54 jaar: 396,70 euro (een stijging van 26 procent ten opzichte van 2016).

55 tot en met 64 jaar: 389,90 euro (een stijging van 41 procent ten opzichte van 2016).

65-plussers: 368,20 euro (een stijging van 29 procent ten opzichte van 2016).

WA-dekking + beperkt casco

Bij een WA-verzekering + beperkt casco zijn ook bepaalde schades aan je eigen auto verzekerd. Het betreffen schades die het gevolg zijn van oorzaken die vaak buiten de invloedssfeer van jou als bestuurder liggen. Ook hiervoor moeten jongeren beduidend meer afdragen dan ouderen. 18- tot en met 24-jarigen zijn voor een gemiddelde jaarpremie 1.309,20 euro kwijt (een stijging van 30 procent ten opzichte van 2016), terwijl 65-plussers maar 387,70 euro moeten aftikken.

18 tot en met 24 jaar: 1.309,20 euro (een stijging van 30 procent ten opzichte van 2016).

25 tot en met 34 jaar: 671,40 euro (een stijging van 23 procent ten opzichte van 2016).

35 tot en met 44 jaar: 514,50 euro (een stijging van 19 procent ten opzichte van 2016).

45 tot en met 54 jaar: 457,10 euro (een stijging van 20 procent ten opzichte van 2016).

55 tot en met 64 jaar: 398,70 euro (een stijging van 23 procent ten opzichte van 2016).

65-plussers: 387,70 euro (een stijging van 20 procent ten opzichte van 2016).

WA + volledig casco

WA + volledig casco, ook wel de allrisk autoverzekering genoemd, is de meest uitgebreide autoverzekering. Nagenoeg alle schades aan je auto en de schade die je bij anderen veroorzaakt, worden vergoed. Ook bij deze verzekering is de gemiddelde premie voor 18- tot en met 24-jarige flink gestegen ten opzichte van 2016: met 40 procent. Je betaalt als je tot deze leeftijdscategorie behoort 1.392,30 euro. Het verschil met 65-plussers is 857 euro (als 65-plusser betaal je 535,20 euro).

18 tot en met 24 jaar: 1.392,30 euro (een stijging van 40 procent ten opzichte van 2016).

25 tot en met 34 jaar: 756 euro (een stijging van 25 procent ten opzichte van 2016).

35 tot en met 44 jaar: 640,90 euro (een stijging van 20 procent ten opzichte van 2016).

45 tot en met 54 jaar: 589,80 euro (een stijging van 22 procent ten opzichte van 2016).

55 tot en met 64 jaar: 534,10 euro (een stijging van 23 procent ten opzichte van 2016).

65-plussers: 535,20 euro (een stijging van 20 procent ten opzichte van 2016).

Oorzaak

Een van de redenen dat jongeren meer moeten betalen dan ouderen is volgens Independer dat verzekeraars individuele risico’s steeds beter kunnen inschatten en jongeren aanzienlijk vaker schade maken met hun auto. Verder zijn de prijzen in het algemeen gestegen, omdat de autoverzekeringsmarkt een zeer concurrerende markt is, aldus de vergelijkingssite. Ook zijn er meer autoschades, die ook nog eens duurder zijn dan eerst, omdat auto-onderdelen in prijs zijn gestegen. Bovendien wordt er meer letselschade geclaimd, omdat consumenten de juridische weg beter weten te bewandelen. Tot slot verandert de wetgeving rondom schades en letselschades, waardoor er meer ruimte is om te claimen bij verzekeraars, wat automobilisten ook doen.