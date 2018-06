Dode door verkeersongeluk A4 bij Zoomland

Vlakbij de plaats op de A4 waar eerder zaterdag een groot ongeluk gebeurde, is opnieuw een aanrijding geweest. Ter hoogte van Zoomland (bij Bergen op Zoom) is een personenauto tegen een vrachtwagen gereden. De auto sloeg over de kop en kwam op zijn zijkant terecht. De bijrijder is overleden, de chauffeur bleef ongedeerd, meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde op de A4 in zuidelijke richting, tussen knooppunt Zoomland (de aansluiting met de A58) en Hoogerheide. De weg is daar dicht.

Eerder reed bij het nabijgelegen Woensdrecht een busje met negen mensen aan boord tegen een vrachtwagen die met pech op de vluchtstrook stond. Alle negen inzittenden raakten gewond, vijf van hen zelfs zwaargewond. De weg is tussen Hoogerheide en knooppunt Markiezaat nog de hele ochtend dicht voor berging en onderzoek.

Rijkswaterstaat adviseert mensen die naar Zeeland willen de reis uit te stellen. Behalve dat de A4 dicht is, kan het verkeer namelijk straks ook niet meer via de N57, omdat de Brouwersdam wordt afgesloten voor Concert at Sea.

Wie toch die kant op wil, kan het vooralsnog het beste rijden via de A29 en de N59, of eerst naar Antwerpen en dan omhoog. Reken op veel extra reistijd, maant Rijkswaterstaat.