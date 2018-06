‘Fouten AMC bij begeleiding pleger metromoord’

Het AMC heeft steken laten vallen bij de begeleiding van Philip O., de man die vorig jaar in de Amsterdamse metro iemand doodstak. O. gold als gewelddadige psychiatrische patiënt en daarvoor had het Amsterdamse ziekenhuis niet de juiste expertise in huis, blijkt uit een onderzoek waar de Volkskrant en AT5 inzage in hebben gehad.

Niet alleen het AMC, ook het Openbaar Ministerie en de Reclassering hebben inschattingsfouten gemaakt. Volgens het rapport had O. na zijn vrijlating in 2017 (na een veroordeling voor een gewapende overval) moeten worden behandeld in een forensische zorginstelling. Maar daar was geen plek en daarom werd hij ondergebracht bij de GGD.

O. stak in juli vorig jaar een willekeurige medepassagier dood in de metro in Amsterdam-Zuidoost. Het slachtoffer was een 38-jarige Amsterdammer. Zijn familie eist bij minister Grapperhaus (Justitie) een onafhankelijk onderzoek.