MEDIAWATCH: ‘Ernstige fouten in aanloop naar metromoord’

MEDIAWATCH – Het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam is tekortgeschoten in de begeleiding van Philip O., de man die vorig jaar in de Amsterdamse metro een willekeurige passagier doodstak. Het ziekenhuis had niet de juiste expertise voor deze ‘zware’ patiënt en schatte daardoor de geweldsrisico’s verkeerd in voordat O. op onbegeleid verlof mocht, schrijft De Volkskrant zaterdag.

Dat stelt de onderzoekscommissie die in opdracht van het AMC het misdrijf onderzocht. Ook het Openbaar Ministerie en de Reclassering hebben in de aanloop naar de steekpartij ernstige inschattingsfouten gemaakt, zo blijkt uit het onderzoeksrapport.

O. had na zijn vrijlating in 2017 (na een veroordeling voor een gewapende overval) ambulant behandeld moeten worden in een forensische zorginstelling. Wegens capaciteitsgebrek werd hij ondergebracht bij de GGD. De onderzoekers concluderen dat hij in de praktijk ‘aan zijn lot overgelaten’ werd.

