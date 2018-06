MEDIAWATCH: Nederlandse jihad-kinderen ziek en ondervoed

MEDIAWATCH – Veel kinderen van Nederlandse ‘jihad-ouders’ die vastzitten in Koerdische kampen in Syrië, zijn er slecht aan toe. “De signalen die wij krijgen over hun gezondheid, zijn ernstig”, zegt de Raad voor de Kinderbescherming zaterdag in Dagblad Trouw. Het kabinet blijft erbij dat het te gevaarlijk is ze terug te halen.

Volgens de inlichtingendienst AIVD bevinden zich ten minste 145 minderjarigen met minstens één Nederlandse ouder in het strijdgebied in Syrië en Irak. Nog eens 30 kinderen bevinden zich in opvangkampen in Noord-Syrië, waar Koerdische groeperingen de dienst uitmaken. Het merendeel is onder de 4 jaar; een deel is daar geboren.

De Raad voor de Kinderbescherming bracht afgelopen maanden zoveel mogelijk informatie over de IS-kinderen in kaart, op verzoek van de AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

