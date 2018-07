2,3 miljoen zien nederlaag Ronaldo

Ruim 2,3 miljoen mensen hebben zaterdagavond gezien hoe het Portugal van Cristiano Ronaldo naar huis werd gestuurd door Uruguay, in de achtste finales van het WK. Het duel, dat eindigde in 2-1, was het best bekeken programma van de dag, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek.

De achtste finale tussen Frankrijk en Argentinië trok bijna 1,5 miljoen kijkers en eindigde op de derde plaats in de kijkcijferlijst. ‘Les Bleus’ maakten een eind aan de missie van Lionel Messi om met Argentinië wereldkampioen te worden (4-3).

De kijkcijfer-toptien van zaterdag bestaat louter uit sport, nieuws en actualiteiten.