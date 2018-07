Natuurbranden door aanhoudende droogte

Door de aanhoudende droogte in ons land en harde wind is de kans op natuurbranden groot. Vooral in Brabant en Limburg was de brandweer zondag druk met de bestrijding van natuur- en bosbranden.

Onder meer in Budel (Noord-Brabant) woedt een grote natuurbrand. Er is brandweer vanuit de gehele regio aanwezig om het vuur te bestrijden. Het gebied nabij de Fabrieksstraat is afgezet. Een droneteam is ingezet om een compleet beeld van het brandende gebied te krijgen.

In Casteren (Brabant) brak zondag tot twee keer een bosbrand uit. De branden waren snel onder controle, maar het nablussen ging nog door.

In het eveneens Brabantse Alphen was een flinke bosbrand. Bij de bestrijding zette de brandweer onder meer een drone in.