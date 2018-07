Een Nederlandse jetskiër uit Sittard is zondagavond verongelukt op het kanaal in het Belgische Briegden (Lanaken). Het slachtoffer viel in een scherpe bocht van zijn jetski. Een vriend die vanaf de oever stond toe te kijken, zwom naar hem toe. De hulpdiensten probeerden de 55-jarige man tevergeefs te reanimeren. Hij overleed ter plaatse, meldden Belgische media.