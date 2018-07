Sproeiverbod voor boeren op de Veluwe

Boeren op de Veluwe en in de Utrechtse en Gelderse Vallei mogen de komende tien weken niet sproeien met water uit sloten, beken en kanalen. Het verbod is ingesteld omdat de waterafvoer in de verschillende watergangen stagneert door de aanhoudende droogte en hoge temperaturen. Als er nog meer water uit de beken en sloten verdwijnt, kan dat onherstelbare schade aan de natuur veroorzaken, aldus het waterschap Vallei en Veluwe maandag.

Het verbod treft bijna het hele werkgebied van het waterschap. Alleen gebieden langs de Randmeren, de IJssel en de Nederrijn zijn uitgezonderd.

Vorige week is al een sproeiverbod ingesteld voor boeren in een deel van Noord-Brabant.