Eric Wiebes in Zomergasten

ric Wiebes schuift aan in het VPRO-programma Zomergasten. De uitzending waarin de minister van Economische Zaken en Klimaat is te zien, is op zondag 26 augustus om 20.15 uur op NPO 2. ,,Ik doe nooit mee aan die de-mens-achter-de-politicus-programma’s. Waarom nu wel? Omdat ik vroeger altijd naar Zomergasten keek, denk ik. Mijn avond gaat over vooruitgang. Omdat mijn hele leven gericht is op vooruitgang.”

Andere gasten dit seizoen, dat op 29 juli begint, zijn Romana Vrede, Louis van Gaal, Marleen Stikker en Pieter Waterdrinker. Zaterdag maakt de VPRO de laatste gast bekend.