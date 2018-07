Van en naar station Utrecht Centraal rijden voorlopig geen trams. Op het 5 Meiplein in de wijk Kanaleneiland is een tram tegen een auto gebotst. Er is een traumahelikopter naartoe gestuurd.

In de auto zaten drie mensen. Een van hen is uit de auto gehaald, de andere twee zitten nog bekneld. Het is niet bekend hoe ze er aan toe zijn. Wanneer het tramverkeer kan worden hervat, is onduidelijk. Over eventuele verwondingen bij inzittenden van de tram is niets bekend.