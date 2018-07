Kaag: oplopend handelsconflict erg zorgelijk

Het oplopende handelsconflict tussen de Verenigde Staten en Europa en andere delen van de wereld is ,,heel zorgelijk’’. Dat heeft minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) gezegd voorafgaand aan de ministerraad.

Vrijdag traden Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen ter waarde van in totaal 34 miljard dollar officieel in werking. China heeft als reactie daarop extra heffingen op Amerikaanse producten met dezelfde totale waarde ingevoerd.

Kaag hamert erop dat een ,,een handelsoorlog alleen maar verliezers kent. Dit zijn allemaal symptomatische ontwikkelingen in een trend waar het probleem is dat men kiest voor unilaterale stappen, in plaats van een globaal gesprek met gezamenlijke oplossingen’’, aldus de minister.

Ze wil dat er ,,binnen het kader van de Wereldhandelsorganisatie’’ naar oplossingen wordt gezocht. ,,Wij willen terug naar de tafel om te kijken wat er wel kan worden opgelost.’’