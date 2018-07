Kabinet verduidelijkt: kleutertoets hoeft niet

Kleuters hoeven op school geen toetsen te maken. Dat was al niet verplicht, maar het kabinet wil het hardnekkige misverstand nu voorgoed uit de wereld helpen.

De kleutertoetsen worden uit het zogeheten leerlingvolgsysteem gehaald, laat minister Arie Slob (Basisonderwijs) weten. Met die software houden scholen de vorderingen van hun leerlingen bij. Veel leerkrachten doen dat de laatste jaren al vooral door de kinderen te observeren in hun spel en in gesprekjes. Dat past veel beter bij de ontwikkeling van kleuters, die vaak spelenderwijs en hink-stap-sprong gaat en moeilijk in een toets is te vangen. Maar doordat het leerlingvolgsysteem vaak nog wel toetsen bevatte, meenden sommige leerkrachten dat het verplicht was die bij hun kleuters af te nemen.

Het kabinet had bij zijn aantreden al aangekondigd dat de kleutertoets in het leerlingvolgsysteem eraan moest geloven. Vanaf 2021 is het naar verwachting ook echt zover.