‘NPO moet bezuinigingen stopzetten’

Journalistenvakbond NVJ wil dat de NPO de voorgenomen bezuinigingen op diverse journalistieke programma’s per direct stopzet. De organisatie gaat op korte termijn in gesprek met de directie van de Nederlandse Publieke Omroep.

Afgelopen weken kwam naar buiten dat journalistieke programma’s dreigen te sneuvelen of minder zendtijd krijgen. Brandpunt+ van de KRO-NCRV zou moeten stoppen en het budget van onderzoeksprogramma’s als Andere Tijden, Focus, Tegenlicht en Zembla zou flink worden gekort. Verder moet EenVandaag, als de plannen doorgaan, volgens de vakbond uitwijken naar NPO 2 vanwege een nieuwe jongerensoap op het tijdstip van de actualiteitenrubriek.

De NPO verdedigt zich met het argument dat er nog geen definitieve keuzes zijn gemaakt. Maar de NVJ heeft geen fiducie in de plannen die nu naar buiten komen en heeft zijn zorgen geuit in een open brief aan de NPO.