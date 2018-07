Vuurwerkshows afgelast vanwege droogte

In verband met de droogte geldt er in Brabant een negatief advies voor vuurwerkshows. Voor zover bekend zijn daarom al twee vuurwerkshows afgelast.

In Best ging het vuurwerk ter gelegenheid van de afsluiting van de jaarlijkse kermis dinsdag niet door. De gemeente organiseerde een lasershow als alternatief. In Asten gaat het vuurwerk voor de opening van de kermis vrijdagavond niet door.

Beide gemeenten kregen een negatief advies van de Omgevingsdienst, die alle riscio’s door weersomstandigheden beoordeelt, aldus een provinciewoordvoerder. Door de droogte en hitte is het gevaar op brand te groot.

Nederland kampt met een groot neerslagtekort. De huidige droogte komt gemiddeld eens in de twintig jaar voor. Uitzicht op regen is er vooralsnog niet.