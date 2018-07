Bijna 4 miljoen kijkers zagen België verliezen

De halve finale van het WK voetbal tussen Frankrijk en België is door ruim 3,9 miljoen mensen bekeken, becijfert Stichting KijkOnderzoek (SKO). Het was de best bekeken wedstrijd van het toernooi tot nog toe.

Volgens het dagrapport van SKO lieten nog ruim 3,3 miljoen mensen de tv aanstaan voor de nabeschouwing op de wedstrijd. Frankrijk won met 1-0. ‘Les Bleus’ treffen in de finale de winnaar van het duel tussen Kroatië en Engeland van woensdagavond.

Ook eerdere wedstrijden van de Rode Duivels werden goed bekeken. Ruim 3 miljoen mensen zagen hoe de Belgen in de kwartfinale Brazilië trotseerden.