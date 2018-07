Cel geëist tegen hackers van e-mail en iCloud

Twee mannen die ervan worden verdacht dat zij heimelijk binnendrongen in internet-accounts van mogelijk honderden vrouwen, moeten volgens het Openbaar Ministerie (OM) celstraffen krijgen. Met de privégegevens die ze verwierven, waaronder veel foto’s en filmpjes, zouden ze ook hebben geprobeerd vrouwen af te persen door dreigmails te sturen. De zaak ging rollen nadat één van hen hiervan aangifte had gedaan in maart 2017.

De aanklaagster eiste woensdag voor de rechtbank in Amsterdam twee jaar celstraf en tbs tegen de 36-jarige Gary de V. uit Groningen en drie jaar celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, tegen de 32-jarige Djuri V. uit Culemborg. De laatste had ook tienduizenden kinderpornofoto’s en -filmpjes op zijn computer staan.

Beiden ontkennen dat ze dreigmails hebben verstuurd. Wel gaven ze toe dat ze inlogden in de iCloud van personen en data downloadden. In deze online-opslag staan niet alleen foto’s, maar ook adressen, bankrekeningnummers en chatgesprekken. De wachtwoorden vonden ze naar eigen zeggen op internet, in speciale netwerken. Aan deze fora doen duizenden mensen mee die veelal seksueel getinte afbeeldingen uitwisselen van veelal vrouwen, zonder dat zij dat weten. Zestig slachtoffers konden worden geïdentificeerd. Zes van hen deden aangifte.

De verdachten kenden elkaar niet persoonlijk maar voerden alleen chatgesprekken met elkaar. Volgens het OM werkten ze samen met een derde verdachte die in Limburg terecht moet staan. Volgens de aanklaagster wijzigden de verdachten ook zelf wachtwoorden en pleegden ze identiteitsfraude door zich voor te doen als een fotograaf.