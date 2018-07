Van Aartsen zwaait af met bezoek van koning

Burgemeester Jozias van Aartsen heeft woensdagmiddag op zijn laatste volle werkdag als waarnemer in Amsterdam koning Willem-Alexander op werkbezoek gehad. Donderdag wordt Femke Halsema in een speciale raadsvergadering geïnstalleerd als opvolger van de overleden Eberhard van der Laan.

,,Ik hoop dat ik de stad op orde hebben kunnen overdragen”, zei Van Aartsen voorafgaand aan de komst van het koninklijk bezoek aan de zogenoemde Kolenkitbuurt in Amsterdam-West. Volgens Van Aartsen heeft hij als waarnemend burgemeester in de stad geen eigen beleid gevoerd of eigen profiel ontwikkeld. ,,Ik heb de afgelopen zeven maanden gedaan wat moest gebeuren.”

De zwaarste periode was de moord op Mohammed Bouchikhi in januari, vertelde Van Aartsen verder. Hij is deze week nog bij de familie op bezoek geweest om als burgemeester afscheid te nemen. De 17-jarige jongen werd doodgeschoten in het Amsterdamse buurthuis waar hij stage liep. De schutters hadden het waarschijnlijk niet op hem gemunt.

De koning bedankte Van Aartsen nog in het kort voor zijn inzet en werk in Amsterdam.