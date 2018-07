Geen gezondheidsgevaar na brand Nunspeet

De waarden van gevaarlijke stoffen die zijn gemeten na de brand in een opslag voor elektrische fietsen aan de Hullerweg in Nunspeet vormen geen gevaar voor de volksgezondheid. Bewoners die dit willen, kunnen naar hun huizen terugkeren. Dit heeft de gemeente donderdagochtend vroeg bekendgemaakt.

Bij de brand van woensdagavond ontstond veel rook en stank, die over een woonwijk trokken. Enkele tientallen mensen klaagden over prikkende ogen en slijmvliezen. Dat in combinatie met de verbrande accu’s leidde tot het besluit om twee straten met 120 woningen deels te ontruimen.