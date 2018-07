Opruimen na brand Nunspeet duurt hele nacht

Het opruimen van de accu’s in de door brand verwoeste opslag voor elektrische fietsen aan de Hullerweg in Nunspeet gaat de hele nacht duren. De ongeveer driehonderd buurtbewoners die gevraagd zijn hun huizen te verlaten moeten daarom de nacht elders doorbrengen. Voor wie niet naar familie of vrienden kan, heeft de gemeente hotels geregeld. De gemeente kon niet zeggen hoeveel mensen hier gebruik van maken.

De veiligheidsregio besloot woensdagavond twee straten met 120 woningen deels te ontruimen, omdat bij de brand giftige stoffen zijn vrijgekomen. Welke dit zijn is nog niet bekend. In de opslag van Stella Fietsen stonden 3000 fietsen met een accu en lagen 6000 losse accu’s. Omdat het gebouw is ingestort, moeten de accu’s onder het puin vandaan worden gehaald en dit kost veel tijd, aldus een woordvoerder van de brandweer.