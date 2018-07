Boom Chicago viert jubileum in Amsterdam

Theatergroep Boom Chicago uit Amsterdam viert zaterdag zijn 25-jarig bestaan. In al die jaren is de kern achter het komediegezelschap altijd dezelfde geweest. ,,Een hechte groep vrienden die het leuk vindt om mensen aan het lachen te maken”, vertelt medeoprichter Saskia Maas over de groep improviserende Amerikaanse komieken.

Een van de belangrijkste thema’s van de groep is de maatschappelijke discussie. ,,Er werd nog weinig politieke komedie gemaakt in Nederland. Nu hebben we Arjen Lubach op televisie, maar wij behandelden het uiterlijk van Zwarte Piet al ver voor de Zwarte Piet-discussie überhaupt losbarstte”, aldus Maas.

Boom Chicago ontwikkelde zich in de loop der jaren tot een kweekvijver voor Amerikaans komedietalent, waarvan Seth Meyers ongetwijfeld de bekendste is. Hij heeft inmiddels zijn eigen talkshow en presenteerde grote awardshows als de Emmy Awards en de Golden Globes.

Die Amerikanen stonden overigens niet direct te springen om in Nederland op te treden. ,,In het begin, toen we alleen in de zomer optraden, ging het nog wel”, vertelt Maas. ,,Maar comedians hebben vaak een beoogd pad dat ze willen volgen. Ze willen bijvoorbeeld gescout worden door de makers van Saturday Night Live. En dat kon niet in Nederland, dachten ze. Seth Meyers heeft dat veranderd. Hij kon in een keer aan de slag bij Saturday Night Live en toen was het ineens: Oh, wacht eens even…”

Nieuwe komieken krijgen voordat ze op het Boom Chicago-podium staan wel eerst een spoedcursus Nederland. ,,Ze krijgen altijd een inburgeringscursus.” Dat houdt in dat ze moeten weten wat er speelt in ons land en bijvoorbeeld wie wie is. “Dat kost een paar repetities”, gaat Maas verder. ,,Maar koningin Máxima moeten ze gewoon kennen. Iemand als Tom Dumoulin is dan weer minder belangrijk. Ik zeg altijd: volg het nieuws.”

De rek is er voorlopig nog niet uit voor Boom Chicago. Naast de overvolle agenda volgt in het najaar een programma voor jong improvisatietalent. ,,We beginnen met een Boom Chicago Academy waarin we talent een kans geven. Zo werken we weer verder aan onze kweekvijver.”

Seth Meyers trapt zaterdagavond het jubileum in Theater Carré solo af waarna een show met vele gasten op het programma staat. Onder anderen Arjen Lubach, Horace Cohen, Jelka van Houten, Ruben van der Meer, Ruben Nicolai en Tijl Beckand staan op de line-up.