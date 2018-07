Vijftig acts op dag twee van NSJ

Op de tweede dag van het North Sea Jazz Festival, in Rotterdam Ahoy, staan er op de vijftien podia zo’n vijftig acts gepland. Evenals vrijdag was deze zaterdag al vroeg in dit jaar uitverkocht. Grote trekkers zijn zaterdag onder meer Earth, Wind & Fire en Nile Rodgers met Chic.

De Nederlander Jett Rebel staat voor de tweede keer op het festival. Ook is er veel bigbandmuziek geprogrammeerd, onder meer met Disney-klassiekers. Nog een greep uit de line-up van zaterdag: Hans Dulfer, Pat Metheny, Gregory Porter, Pharoah Sanders en drummer Han Bennink. Verder speelt een selectie van Rotterdamse muziekstudenten en draait dj Gerard Ekdom een funky set.

Zondag is de laatste dag van deze 43e editie van het festival, waar in totaal zo’n 75.000 bezoekers op afkomen.