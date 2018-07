Eikenprocessierups komt in meer gemeenten voor

Het aantal eikenprocessierupsen is dit jaar groter dan normaal. Ook komen ze in steeds meer plaatsen voor, meldt het Kenniscentrum Eikenprocessierups, onderdeel van Wageningen University.

Vooral in Noord-Holland, Groningen, Friesland en Zeeland is de eikenprocessierups in opmars. Daar is de rups dit jaar gesignaleerd in meer dan tien verschillende gemeenten die eerder nog niet te maken hebben gehad met de eikenprocessierups. En in tal van gemeentes waar de rupsen al voorkwamen zijn nesten op nieuwe locaties gevonden.

Zondag zijn ook de eerste eikenprocessievlinders gespot. Volgens het kenniscentrum is dat een paar weken eerder dan normaal. Ook zijn de vliegomstandigheden ,,fantastisch”. ,,Door het grote aantal nesten dit jaar is het waarschijnlijk dat op veel plaatsen het aantal vlinders zal toenemen en de eikenprocessierups zich komend jaar nog verder zal uitbreiden”, schrijft het kenniscentrum op de website van Nature Today.

Mensen kunnen veel last hebben van de rups. Huid, ogen en luchtwegen kunnen ge├»rriteerd raken door contact met de ‘brandhaartjes’ van het dier.