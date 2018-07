Ecuadoriaan (24) verdronken in Amsterdam

Een 24-jarige man die maandagavond door duikers van de brandweer in Amsterdam-Oost uit het water is gehaald, is overleden. De uitwisselingsstudent uit Ecuador was volgens de politie met een groepje vrienden aan het zwemmen bij de Bogortuin op het Java-eiland, toen ze hem uit het oog verloren. Daarop sloegen de vrienden alarm.

De brandweer wist hem snel te traceren en heeft hem geprobeerd te reanimeren. Hij overleed in het ziekenhuis. Hoe het kon gebeuren dat hij zoekraakte, is niet bekend. De politie gaat uit van een ongeval.