Advocaat Van Dam: sepot geen verrassing

Het komt voor tv-producent Gijs van Dam en zijn advocaat Peter Plasman niet als een verrassing dat het Openbaar Ministerie geen bewijs heeft gevonden voor de vermeende verkrachting van Jelle Brandt Corstius door Van Dam. ,,Dat het OM die aangifte seponeert, lag voor ons in de lijn der verwachting”, meldt Plasman in een eerste reactie. ,,We wisten dat er uit het kennelijk zeer uitgebreide onderzoek naar die aangifte geen bewijs zou komen.”

Dat ook de aangifte van Van Dam tegen Brandt Corstius wegens smaad niet tot vervolging leidt, verrast de aangevers wel. Plasman: ,,Daarvan hadden we verwacht dat het OM genoeg bewijs zou zien voor een zaak.” De tv-producent en zijn raadsman nemen de komende dagen de tijd de uitgebreide motivering van het OM voor het seponeren van de smaad-aangifte te bestuderen. Mocht daar aanleiding toe zijn, dan kan Van Dam via een artikel 12-procedure bij het gerechtshof proberen alsnog vervolging af te dwingen.