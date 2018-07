Minder tekenbeten door droog en warm weer

Het aantal meldingen over tekenbeten is uitzonderlijk laag voor de tijd van het jaar. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Wageningen University zijn de afgelopen weken zo’n twee derde minder meldingen binnengekomen dan in dezelfde periode in de voorgaande jaren. De daling heeft vermoedelijk te maken met het warme, droge weer van de laatste tijd.

De kans op een tekenbeet is het grootst in de natuur. ,,Wellicht zoeken meer mensen verkoeling in het zwembad of op het terras, maar bekend is dat teken uitdroging vermijden door bij heel warm en droog weer dieper in de strooisellaag te kruipen”, aldus het RIVM.

Hoewel teken tijdelijk minder actief lijken, blijft het volgens het RIVM verstandig om na een bezoek aan bossen, parken of duinen alert te zijn op beten. Hoe sneller een teek wordt verwijderd, des te kleiner de kans op besmetting met de ziekte van Lyme of andere aandoeningen die door de beestjes worden overgedragen.

In juni en juli zijn er volgens het RIVM gemiddeld een half miljoen miljoen tekenbeten in Nederland.