Drukke eerste dag voor Noord-Zuidlijn

De eerste echte dag dat de Noord-Zuidlijn volgens dienstregeling rijdt, was het meteen al goed druk. Vanaf zondagochtend 7.30 uur reed de nieuwe metro tussen Amsterdam-Noord en -Zuid. Volgens vervoerder GVB waren er direct al veel mensen te vervoeren. ,,In de loop van de dag stroomden de metro’s vol met reizigers en was het zelfs behoorlijk druk”, aldus de GVB aan het einde van de middag.

Het vervoersbedrijf had een paar honderd medewerkers ingezet om iedereen de juiste kant op te helpen. Zij zagen volgens het bedrijf vooral enthousiaste reizigers, veelal van buiten Amsterdam. ,,Veel mensen zijn op de hoogte dat het ov-netwerk gewijzigd is, maar moeten nog ontdekken wat die veranderingen voor hen persoonlijk betekent”, meldt de GVB. Ook de klantenservice was zondag extra bemand.

De eerste echte dag dat de lijn in bedrijf was, viel er al wel een rit uit. Dat kwam volgens een woordvoerder van de GVB niet door een technische storing, maar door ,,personele uitval”. Daardoor moesten mensen een keer twaalf in plaats van zes minuten wachten op de volgende metro.

Met de komst van de Noord-Zuidlijn verandert het bus- en tramnetwerk in de stad. Er gaan er minder trams en bussen naar Centraal Station, waardoor het daar iets minder druk wordt. De bussen uit Broek in Waterland of Purmerend eindigen voortaan bij station Noord, waar reizigers met de metro verder kunnen reizen. Tussen Oost en West komen juist meer trams en in Zuid verdwijnen er een aantal omdat de nieuwe metrolijn ondergronds dezelfde route rijdt.

De Noord-Zuidlijn werd zaterdag officieel geopend met onder meer een toespraak van burgemeester Femke Halsema.

De bouw duurde ruim vijftien jaar. Reizigers kunnen voortaan in een kwartier met de metro van Noord naar Zuid, of andersom.