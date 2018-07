Lekker uitrusten in een ziekenhuis? Daar komt meestal vrij weinig van terecht. Patiënten slapen in het ziekenhuis gemiddeld bijna anderhalf uur korter dan thuis. Ook worden zij vaker tussendoor wakker en slapen ze minder lang uit. Dat blijkt uit recent onderzoek onder ruim tweeduizend patiënten in 39 Nederlandse ziekenhuizen. De boosdoeners? Lawaai door andere patiënten die bijvoorbeeld kreunen van de pijn, het felle licht op de gang en verpleegkundigen die in- en uitlopen.

Naast het gebrek aan slaap wordt de kwaliteit van de nachtrust in een ziekenhuis minder gewaardeerd dan thuis. Het onderzoek werd geïnitieerd door acute internisten en gecoördineerd door Amsterdam UMC, locatie VUmc in samenwerking met het Nederlands Herseninstituut en Rijnstate in Arnhem. “Nu we weten dat en hoeveel patiënten slechter slapen tijdens een ziekenhuisopname is het tijd dat er meer aandacht aan dit onderwerp wordt besteed”, aldus hoofdonderzoeker Prabath Nanayakkara.

Het onderzoek naar slaap, dat afgelopen week is gepubliceerd in JAMA Internal Medicine, keek naar de nachtrust in zowel het ziekenhuis als thuis. Met dit onderzoek willen artsen meer te weten komen over de ervaren slaapkwaliteit van patiënten en wat er veranderd moet worden om de nachtrust in ziekenhuizen te verbeteren.

Kwaliteit van de nachtrust

Uit het onderzoek blijkt dat patiënten gemiddeld bijna drie kwartier eerder wakker worden en in zeventig procent van de gevallen niet spontaan. Ook de kwaliteit van de nachtrust wordt slechter gewaardeerd dan thuis: patiënten worden vermoeider en onrustiger wakker en voelden zich minder uitgeslapen. Dit is deels te verklaren door hun ziekte (misselijkheid, pijn, angst), maar vaker nog door ziekenhuisgerelateerde factoren, zoals geluid van medepatiënten en medewerkers, fel licht op de gang, oncomfortabele bedden, piepjes van infuussystemen, toiletbezoek mogelijk toegenomen door infusen en plasmedicatie.

Wij verwachten dat patiënten zich aan onze routine aanpassen in plaats van dat wij aan de routine van patiënten aanpassen, aldus Nanayakkara. “Daardoor blijven ze wakker of worden ze wakker gemaakt. We wisten dit wel, maar dat het zo erg was, wisten we niet.”

Fysieke en emotionele stress

Dit onderzoek is van belang, omdat een slechte nachtrust het herstel in de weg kan staan. Daarnaast maakt het patiënten kwetsbaar voor fysieke en emotionele stress. Tijdens een ziekenhuisopname wordt er meestal alles aan gedaan patiënten zo snel mogelijk te laten herstellen. Toch was er tot nu toe weinig bekend over de slaapkwaliteit in ziekenhuizen.

Op basis van de resultaten wordt artsen en verpleegkundigen geadviseerd om zich meer te gaan richten op het optimaliseren van slaap aan de hand van de storende factoren die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen. Er is inmiddels een vervolgonderzoek in voorbereiding hoe de nachtrust in ziekenhuizen te verbeteren. Wat zou bijvoorbeeld al kunnen helpen? Veel artsen en verpleegkundigen lopen met klompen door de gangen, met als gevolg een klossend geluid. Deze zouden vervangen kunnen worden door ‘zachte schoenen’.

