NPO Radio 2 vraagt aandacht voor KWF

NPO Radio 2 vraagt in de eerste week van september aandacht voor KWF Kankerbestrijding. Tijdens de eerste editie van De Collecteweek zetten dj’s en luisteraars zich in om geld in te zamelen voor het goede doel. Zo doopt Rob Stenders zijn Platenbonanza om tot Collectebonanza en maakt hij 24 uur per dag radio vanuit zijn huis in Almere, zolang er geld binnenkomt voor het KWF.

Ook collega-dj’s Bart Arens, Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof dragen een steentje bij. Ze gaan onder meer met een speciale bus het land door om bij zoveel mogelijk huishoudens te collecteren. Ook is er zowel op de radio, op social media en via podcasts aandacht voor de ziekte. ,,We staan als NPO Radio 2 een week lang stil bij de impact die kanker helaas nog steeds heeft op het leven van velen”, zegt Jan-Willem van Engelen, zendermanager van NPO Radio 2. ,,Onze dj’s zetten zich vol overtuiging, samen met onze luisteraars, in tegen deze ziekte.”

De NPO Radio 2 Collecteweek is van 3 tot en met 7 september.