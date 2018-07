Televisie blijft belangrijk voor Nederlanders

De televisie blijft een belangrijke plek innemen in de Nederlandse huishoudens. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Stichting KijkOnderzoek (SKO). 96 procent van de ondervraagden zegt één of meerdere tv’s in huis te hebben.

Daarmee blijft het televisiebezit in ons land stabiel. Het aantal smart-tv’s is licht gestegen. Had in het eerste deel van vorig jaar 42 procent een smart-tv, in dezelfde periode van dit jaar groeide dat aantal naar 46 procent.

Nederlanders lopen steeds meer warm voor mediacenters, apparaten waarmee via de tv naar content op internet gekeken kan worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld Apple TV of Chromecast van Google. Ook het gebruik van betaalde streamingdiensten als Netflix, Videoland en NPO Start Plus zit in de lift, blijkt uit het onderzoek.

Het gebruik van harddiskrecorders om programma’s op te nemen, loopt snel terug.