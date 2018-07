Droogterecord 1976 gesneuveld

Het is nu droger dan het in 1976 op 25 juli was. Het neerslagtekort bedroeg toen gemiddeld over het land circa 257 millimeter. Dat is dit jaar 261 millimeter. Daarmee is het voor het eerst droger dan in 1976, meldt Weeronline.

Het neerslagtekort geeft de mate van droogte aan en wordt berekend uit het verschil tussen verdamping en neerslag. Volgens de verwachting is er vrijdagavond laat en zaterdag kans op enkele regen- en onweersbuien. Daarna wordt het opnieuw dagenlang geheel droog met veel zonneschijn en zomerse tot tropische temperaturen.

De hoge verdamping stuwt het landelijk gemiddelde neerslagtekort naar 300 millimeter aan het begin van augustus, verwacht Weeronline. In delen van de Achterhoek en Twente is het tekort nu al groter.

De waterschappen en waterbedrijven nemen veel maatregelen om schade en calamiteiten door de droogte te voorkomen. Zo gelden er sproeiverboden, worden veendijken beregend en kades geïnspecteerd en is hier en daar de waterdruk verlaagd.