Meer ergernis door aso’s tijdens uitstapjes

Nederlanders ergeren zich tijdens hun gemiddeld dertien uitstapjes per jaar steeds meer aan asociaal gedrag van anderen. In 2016 ergerde nog ruim een kwart van de uitgaanders zich hieraan, anno 2018 ligt dat percentage al op 41.

Dat blijkt uit het tweejaarlijkse vrijetijds- en cultuuronderzoek door Motivaction, in opdracht van de BankGiro Loterij. Een nog grotere ergernis wordt veroorzaakt door als hoog ervaren entreeprijzen: die vallen bij 45 procent zeer in slechte aarde. En ook van vieze wc’s en al te grote drukte wordt in ernstige mate gebaald.

Misschien is het door die entreeprijzen ook geen wonder dat wandelen of fietsen in de natuur de meest genoemde favoriete uitstapjes zijn, niettemin op de voet gevolgd door bezoekjes aan dierentuinen en bioscopen. Onder degenen tussen de achttien en 25 jaar staat overigens een dagje naar een stad op de eerste plaats, gevolgd door bezoeken aan concerten en festivals. Meest geliefde musea zijn het Rijks in Amsterdam en het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.

Er wordt gemiddeld 416 euro per jaar uit aan uitstapjes gespendeerd, maar er zijn grote verschillen. Inwoners van Noord-Holland geven jaarlijks 639 euro uit, maar die van het natuurrijke Gelderland zijn al met 313 euro klaar. Inwoners van Gelderland en Noord-Brabant zijn het meest tevreden met het aanbod van uitstapjes in hun provincie, de Limburgers zijn er het meest trots op, gevolgd door de Drentenaren.

Als grote symbolen van de Nederlandse cultuur worden vooral Rembrandt van Rijn en Andrẽ Hazes senior genoemd.