Door een ongeval met een bus in België zijn zeker twintig gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde woensdagochtend vroeg op de E40 in de richting van Oostende, ter hoogte van Aalter. De bus was vanuit Nederland op weg naar Londen, meldt de federale politie.

Twee mensen zouden er slecht aan toe zijn. Volgens de krant Het Laatste Nieuws vervoerde de bus Britse, Ierse en Nederlandse reizigers.