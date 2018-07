Brand in loods recyclingbedrijf Waalwijk

In een loods van een recyclingbedrijf in Waalwijk woedt vrijdagavond een brand. Bij de brand komt veel rook vrij. De brandweer roept mensen op uit de rook te blijven en indien nodig ramen en deuren te sluiten.

De brand woedt bij Huiskes Metaal, een recyclingbedrijf van metaalproducten, aan de Veerweg. De brandweer is vanwege de omvang ervan met meerdere voertuigen ter plaatse. Wegen in de omgeving zijn afgesloten, onder meer zodat bluswater uit de haven van Waalwijk kan worden gepompt. De brandweer adviseert mensen om weg te blijven van het industrieterrein.

Waardoor de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.